الامارات | «المعرفة»: طريقتان لتحديد رسوم الحافلات والزيّ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن الخدمات غير التعليمية في المدارس الخاصة بإمارة دبي، وأسعارها، ومنها الزيّ المدرسي والحافلات، تقدم للطلبة وأسرهم وفق إحدى طريقتين: الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحالة تخضع لاشتراطات الهيئة والإجراءات النافذة، أما الطريقة الثانية فتكون من خلال التعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحالة تخضع لاختصاص الجهات الأخرى المعنية.

وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن رسوم الزيّ المدرسي للعام الدراسي الجديد مُدرجة ضمن معلومات بطاقة الرسوم المدرسية، وهي وثيقة من صفحة واحدة تتضمن جميع الرسوم المتوقع من ولي أمر الطالب سدادها خلال كل عام دراسي، كما أن البطاقة متاحة لجميع أولياء أمور الطلبة في كل مدرسة خاصة بدبي، حيث يمكن لكل ولي أمر الاطلاع عليها وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجاري، أخيراً، وتشمل تفصيل البنود التي تتوزّع عليها الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي. وتوفر المرحلة الثانية من بطاقة الرسوم المدرسية لأولياء أمور الطلبة أكثر من 220 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 180 مدرسة خاصة بدبي، إمكانية الاطلاع على المعلومات التفصيلية للبنود التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها بجميع المدارس الخاصة في الإمارة، إذ تتضمن البطاقة جميع بنود الرسوم المدرسية الإلزامية المعتمدة مسبقاً من الهيئة، إضافة إلى الرسوم المتعلقة بالخدمات الاختيارية كرسوم المواصلات والأنشطة اللاصفية، والرحلات المدرسية، ورسوم الكتب.

وأوضحت الهيئة أنه تم إدراج بطاقة الرسوم المدرسية ضمن بنود عقد المدرسة وولي الأمر لجميع طلبة المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي الجديد، حيث يعدّ العقد الوثيقة القانونية التي تحدّد حقوق ومسؤوليات الطرفين في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتعليمية في المدرسة. 220 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 180 مدرسة خاصة بدبي. إدراج بطاقة الرسوم المدرسية ضمن بنود عقد المدرسة وولي الأمر لجميع طلبة المدارس الخاصة.