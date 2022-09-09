الامارات | دورات تدريبية لـ 1200 سائق ومشرفة لحافلات مدرسية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة النقل في عجمان بأنها قامت أخيراً بتدريب 1209 سائقين ومشرفات لحافلات النقل المدرسي، تطبيقاً للخطة التدريبية والتوعوية للسائقين والمشرفات، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ورفع مستويات سلامة النقل المدرسي.

وقالت المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب رشا خلف الشامسي، إن الهيئة تعمل وبشكل دوري على تأهيل السائقين والمشرفين على الحافلات المدرسية، ضمن برامج ودورات تدريبية، على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية وبما ينسجم مع الأخلاقيات المهنية والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، لضمان سلامة أبنائنا الطلبة خلال الرحلة المدرسية.

وأشارت إلى أن الهيئة تمكنت من إجراء 32 برنامجاً تدريبياً متخصصاً ومتنوعاً، واستفاد منها ما يقارب 1209 سائقين ومشرفات خلال العام الجاري، وتضمن البرنامج التأهيلي المتكامل للسائقين والمشرفات الجدد برامج توعية تنشيطية في إجراءات إخلاء الحافلة واستخدام أبواب الطوارئ في الحافلات المدرسيّة وقت الطوارئ، وبرامج تدريبيّة وتوعوية في مجال التنمر.

وأكدت الشامسي أن مركز التدريب أدخل ضمن نطاق عمليات التدريب بالإضافة لسائقي النقل المدرسي والمشرفات، سائقي مركبات الأجرة والليموزين، وتشمل خدمات التدريب المقدّمة مجالات تدريبيّة تخصصية مختلفة منها البرامج التدريبية الخاصّة بالحصول على تصريح لمزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية وسائق مركبات الأجرة وسائق ليموزين، وتصاريح لمزاولة مهنة مشرفات الحافلات المدرسية، والبرامج التدريبيّة في مجالات السلامة المروريّة، والسلامة الفنيّة والسلامة المهنيّة وخدمة المتعاملين، والبروتوكولات الرسميّة.