الامارات | شرطة أبوظبي تنقل «طاقم طبي» جواً لإجراء عملية ولادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، مهمتين إنسانيتين، الأولى بنقل طاقم طبي لإجراء عملية قيصرية لأم عربية حامل، تعاني حالة حرجة في مستشفى جزيرة دلما، والثانية بنقل طفليها التوأمين بالطائرة إلى مستشفى مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وكانت الطائرة باشرت مهامها بنقل الطاقم الطبي من مستشفى مدينة زايد إلى موقع الأم في مستشفى جزيرة دلما، وأجرى لها عملية قيصرية تكللت بالنجاح وولادة طفلين توأمين ناقصي النمو (خُدج) نقلتهما بوساطة الحاضنة في الطائرة إلى مستشفى مدينة زايد لتلقى العناية اللازمة.

وأفادت طيران شرطة أبوظبي بأن الحاضنة جهاز يستخدم خلال عمليات الإسعاف الجوي لتقديم مجموعة كاملة من العناية الطبية المركزة بأمان للأطفال ناقصي النمو، والذين يحتاجون إلى النقل بين المستشفيات.

وأكدت حرص المسعفين الجويين على توفير الرعاية الطبية اللازمة أثناء النقل إلى مستشفى مدينة زايد، ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم أفضل الممارسات للمرضى، وتوفير أحدث المعدات وأجهزة العناية خلال عمليات النقل بالإسعاف الجوي.