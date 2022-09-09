الامارات | طقس رطب ليلاً مع احتمال تشكّل الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية (10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س).

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28، والمد الثاني عند الساعة 00:11، والجزر الأول عند الساعة 18:05، والجزر الثاني عند الساعة 7:15.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 9:08، والمد الثاني عند الساعة51 :20، والجزر الأول عند الساعة 15:13، والجزر الثاني عند الساعة 3:15.