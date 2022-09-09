الامارات | «هيئة المعاشات»: ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة إلى 7534 جهة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد بن هادي الحسيني، الاجتماع الرابع للمجلس الذي عقد أول من أمس.

واطلع المجلس على تقرير المدير العام عن أعمال القطاعات الرئيسة في الهيئة، وهي قطاع الاستثمار، وقطاع المعاشات، وقطاع الخدمات المساندة، وقطاع التكنولوجيا الرقمية، كما اعتمد البيانات المالية للربع الأول، وناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وتشير إحصاءات الهيئة عن شهر أغسطس الماضي، إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 7534 جهة، مقارنة بنحو 7060 جهة عمل في أغسطس من عام 2021، كما ارتفع عدد المشتركين إلى 88 ألفاً و370 مشتركاً، مقارنة بنحو 85 ألفاً و984 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين التابعين للهيئة ووزارة المالية إلى نحو 26 ألفاً و996 متقاعداً، مقارنة بنحو 25 ألفاً و94 متقاعداً في أغسطس 2021، كما ارتفع عدد المستحقين إلى نحو 18 ألفاً و626 مستحقاً، مقارنة بنحو 17 ألفاً و530 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين التابعين لهيئة المعاشات، فقد بلغت قيمتها 455 مليوناً و467 ألفاً وخمسة دراهم في أغسطس 2022، مقارنة بنحو 347 مليوناً و4531 درهماً في أغسطس 2021.