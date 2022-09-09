الامارات | «نافس» يدعم رواتب المواطنين في 7 مجالات بالقطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد برنامج رفع تنافسية الكوادر الإماراتية وزيادة معدلات توظيفهم ومساهماتهم في القطاع الخاص «نافس»، أن برنامج «مزايا» الذي يقدّم بدلاً مالياً ثابتاً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، يستهدف حتى الآن الكوادر المواطنة التي تعمل في سبع مهن مُميّزة، هي «الممرضون، المحاسبون، المدققون، المحامون التجاريون، المحلّلون الماليون، المبرمجون، علماء البيانات»، موضحاً أن مخطط دعم الرواتب التابع لبرنامج «مزايا» يسري على جميع الموظفين المواطنين في هذه المهن، الذين دخلوا القطاع الخاص بعد تاريخ 13 من سبتمبر 2021، وذلك بمجرد تقديمهم طلبات الاستفادة عبر منصة «نافس»، والتأكد من أهليّتهم للحصول عليها.

ويُعد برنامج الدعم المالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص «مزايا»، أحد مخرجات «نافس»، الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، من خلال تمكين المواطنين من شغل 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج.

وحدّد «مزايا» ستة معايير للاستفادة من الدعم المالي المقدّم، أهمها مراعاة الشروط العامة لانتفاع الأشخاص الطبيعيين من البرامج والمبادرات المقدمة من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ويكون الراغب في الاستفادة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبدأ العمل بعد 13 من سبتمبر 2021، ويعمل في المجالات (التمريض، المحاسبة، المراجعة، القانون التجاري، التحليل المالي، البرمجة، علماء البيانات)، ويكون موظفاً بدوام كامل، وراتبه أقل من 50 ألف درهم شهرياً، وأخيراً أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى.

وأشار البرنامج إلى أنه لا يجوز للكوادر المواطنة العاملة في القطاع الخاص الدمج ما بين «مزايا» وبرنامج الدعم الحكومي للرواتب، حيث إن الأول يمنح علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في القطاع الخاص، تستهدف العاملين في تخصصات مميّزة، بينما الثاني يدعم رواتب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين، و4000 درهم لحملة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة.

ودعت منصة «نافس» المواطنين الباحثين عن العمل، والعاملين الحاليين في القطاع الخاص، من كلا الجنسين، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، للتسجيل، ليتسنّى لهم الاستفادة من الوظائف التي تطرحها الشركات يومياً، كما دعا البرنامج شركات القطاع الخاص إلى التسجيل عبر منصة «نافس»، وإظهار اهتمامها بالمشاركة في البرنامج بعرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب أثناء العمل.

4 مستويات للدعم

حدد برنامج رفع تنافسية الكوادر الإماراتية وزيادة معدلات توظيفهم ومساهماتهم في القطاع الخاص «نافس»، أربعة مستويات لنطاق الرواتب الشهرية في المهن المستهدفة التي يجوز لأصحابها الاستفادة من برنامج «مزايا»، موضحاً أن قيمة البدل المالي الذي يتم صرفه للمستفيد تتوقّف على نطاق راتبه الشهري، الذي لا يجب في أي حال أن يتخطى 50 ألف درهم شهرياً.

ويقدّم أوّل المستويات الأربعة لنطاق الراتب الشهري 5000 درهم للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم، والثاني 4000 درهم للمواطنين الذين تراوح رواتبهم ما بين 20 و30 ألف درهم، والثالث 3000 درهم للمواطنين الذين تراوح رواتبهم ما بين 30 و40 ألفاً، وأخيراً 2000 درهم للمواطنين الذين تراوح رواتبهم ما بين 40 و50 ألف درهم.

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