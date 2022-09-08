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الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 33 منحة دراسية في أكاديمية النقل البحري

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد 33 منحة دراسية في أكاديمية النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أسماء الطلبة المقبولين في فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023.

جاء إعلان الاعتماد خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة حيث بلغ عدد المنح التي رصدها صاحب السمو حاكم الشارقة 31 منحة دراسية للمواطنين بالأكاديمية بالإضافة إلى منحتين لـ 2 من أبناء المقيمين العاملين في هيئات حكومة الشارقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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