الامارات | «حسومات خاصة» لعمال أسهموا في تنفيذ مشروعات «مدينة إكسبو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّمت جائزة تقدير العمالية، التي يرعاها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 68 ألفاً و938 عاملاً، بطاقة الحسومات الخاصة بها، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في بناء صروح «مدينة إكسبو». وجاءت هذه المبادرة استكمالاً للتكريم الخاص الذي أقامته الجائزة لما مجموعه 13 من الشركات والمقاولين المتميزين ومزوّدي الخدمات، الذين رشحوا هؤلاء العمال لنيل البطاقة، تقديراً لهذه الشركات وإسهاماتها في تنفيذ مشروعات «إكسبو»، وإظهارها الالتزام المستمر بضمان رفاهية عمالهم وبناء أفضل العلاقات معهم، بما يخدم مصالح وحقوق الطرفين، وتطبيق أعلى معايير الصحة، والسلامة، والجودة، والبيئة.

وتتيح البطاقة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم المقدمة لشريحة العمال من أصحاب الياقات الزرقاء، للعمال المتميزين المستحقين، حسومات خاصة تقدر بملايين الدراهم سنوياً، مقدمة من أكثر من 60 محلاً ومؤسسة تجارية عاملة في دبي. وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس الجائزة، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن تسليم بطاقة الحسومات الخاصة لهؤلاء العمال هو تجسيد حي لرؤية الجائزة وتقديرها للعمال من أصحاب الياقات الزرقاء، وسعيها المستدام لنشر ثقافة التميز ضمن قطاع العمالة في دبي. وأضاف: «التقدير جزء من تقاليدنا وإيماننا بضرورة الاعتراف بجهود من يسهم معنا في بناء نهضتنا ومشروعاتنا التنموية، ومن هنا فإن الإنسان هو محور أساسي ضمن رؤية الجائزة ومعاييرها وأهدافها الرامية إلى تعزيز سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل».

قام بتسليم البطاقات الأمين العام للجائزة المقدم خالد إسماعيل، خلال احتفال خاص نظمته إدارة الجائزة في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم لتواصل العقول، بحضور مدير إدارة شؤون الصحة والسلامة في إدارة التطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو»، محمد المازمي، وعدد من مسؤولي الجائزة والشركات المعنية.

وأكد الأمين العام للجائزة، المقدم خالد إسماعيل، أن تسليم بطاقات الحسومات لهذه الشريحة الكبيرة من العمال سيتيح لهم الاستفادة من حسومات خاصة تقدر بملايين الدراهم سنوياً، مقدمة من قبل 60 مؤسسة ومحلاً تجارياً في دبي إسهاماً منها بدعم الجائزة وأهدافها.