الامارات | جهاز محمول يتعرف إلى «المطلوبين» عبر بصمة العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على مشروع «الاستيقاف والتعرف إلى الضحايا»، من خلال بصمة العين، باستخدام جهاز صغير مُتنقل يسهل استخدامه من قبل رجال الأمن.

ويتعرف الجهاز المحمول إلى الأشخاص المطلوبين أو المشتبه فيهم، كما يتعرف على الضحايا والجثث المجهولة، من خلال التحقق من بصمة العين الخاصة بهم، ويعتمد الجهاز منظومة بصمة العين المُطبقة في وزارة الداخلية للتعرف إلى هوية الأشخاص، ويعد أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرؤية الحاسوبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، بقاعة السلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، اللواء أحمد المقعودي، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللواء مهندس وليد المناعي، ومدير مركز شرطة نايف، اللواء الدكتور طارق تهلك، ونائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، العميد عبدالعزيز الأحمد، وعدد من الضباط.

وأشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، بفكرة المشروع، وفريق العمل الذي قام بتطويره والعمل عليه، حيث قامت وزارة الداخلية بتطوير جهاز محمول (تابلت) يعتمد نظام بصمة العين، للقيام بمهام ميدانية عدة، تخدم وتسهّل على أفراد الشرطة وإدارات التحريات والبحث الجنائي التعرف إلى الأشخاص المطلوبين أو المشتبه فيهم، من خلال خدمة الاستيقاف الأمني، دون الحاجة لإرسالهم إلى أي مركز شرطة للتدقيق عليهم.