الامارات | «إسعاد» شرطة دبي تقدم 20 منحة دراسية كاملة للمتفوقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المدير العام لمركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، منى محمد العامري، تخصيص 20 منحة دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة من أبناء حاملي بطاقة إسعاد، بكلفة 2.5 مليون درهم، إضافة إلى تقديم خصم 30% لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك على برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي تقدمه كلية «اي إم تي دبي» المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة.

جاء ذلك أثناء توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين في نادي ضباط شرطة دبي، حيث وقعها عن مركز بطاقة إسعاد، منى العامري، ومدير معهد تكنولوجيا إدارة الأعمال في دبي، الدكتور تارابدا جوش، بحضور نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، العقيد مسعود الحماد، ورئيس قطاع التعليم في المركز، زكريا سيف، ورئيس قسم التسويق والتسجيل في كلية «اي إم تي دبي»، خالد الرضوان.

وقالت العامري إن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مركز بطاقة إسعاد لتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية في مختلف الكليات والمعاهد الدراسية داخل الدولة وخارجها، والتقديم مستمر بحد أقصى 15 من سبتمبر الجاري، حيث ستكون هناك لجنة لاختيار الطلبة الحاصلين على أعلى نسبة نجاح في الثانوية العامة.