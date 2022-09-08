الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين عمران شرف عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً للعام 2022، بتعيين عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي، عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير، ومساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

تولى المهندس عمران شرف إدارة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وهو رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي منذ يونيو 2022، وعضو سابق في وفد دولة الإمارات للجنة الدولية المعنية بنظم الملاحة العالمية بالأقمار الاصطناعية.

تولى العديد من المهام والمناصب، حيث تقلد إدارة تطوير المشاريع في مركز محمد بن راشد للفضاء، وقاد الفريق الفني للنظم الإلكترونية لمشروعي القمر الاصطناعي «دبي سات1» والقمر الاصطناعي «دبي سات2»، إلى جانب قيادة الإدارة المختصة بمعالجة وتحليل الصور الفضائية في مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة خلال الفترة 2011-2014.

وحاز المهندس عمران ميدالية «فخر الإمارات» لجهوده في برنامج الفضاء الإماراتي ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية عام 2005 من جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه حاصل على ماجستير في سياسات العلوم والتكنولوجيا عام 2013 من المعهد المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية.