الامارات | «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» تختتم أعمالها في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس في دبي أعمال «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» من تنظيم برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي وأعضاء المجلس العالمي للتميز، حيث ناقشت اللقاءات على مدار يومين نجاح دبي في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتميز والابتكار الحكومي، وإسهامات برنامج دبي للتميز الحكومي في تحقيق هذه المكانة من خلال برامجه ومبادراته وفعالياته المتخصصة، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى إرساء معايير التميز والإبداع في العمل الحكومي وتحفيز الجهات الحكومية في الإمارة على الارتقاء بالعمل نحو آفاق ريادية.

وبدأت لقاءات اليوم الثاني باستعراض المتحدث العالمي ترولز بيرغ، جانباً من تجربة النرويج وأهم ابتكاراتها الرائدة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، حيث شهدت الجلسة عرضاً لأهم نماذج التميز والإبداع وتطوير الأداء، للوصول إلى سعادة أفراد المجتمع، مع التركيز على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في ترسيخ التميز والريادة والتغلب على التحديدات.

وعقدت فعاليات اليوم الثاني عدداً من الجلسات الافتراضية، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان «أسعد بيئة عمل»، إنجازات محاكم دبي وبعض الممارسات التفصيلية ضمن أربعة محاور رئيسة تشمل: الأنظمة والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وإدارة المواهب، والحوافز والمكافآت، والتواصل والعلاقات الاجتماعية.

وشهدت جلسة أخرى بعنوان «أفضل جهة في تقديم الخدمات»، استعراض أبرز محطات التميز منذ افتتاح مطار دبي عام 1960، وأبرز معايير التميز لمطارات دبي عالمياً من وجهة نظر المسافرين، المتمثل في انخفاض متوسط أوقات الانتظار عند التفتيش الأمني في منطقة المغادرين إلى ثلاث دقائق لـ97% من المسافرين.

وبدورها، استعرضت فاطمة بن حيدر من النيابة العامة في دبي والفائزة بجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها النيابة، والتي تشمل استراتيجية التحول الرقمي، واستراتيجية البلوك شين، واستراتيجية أمن المعلومات، واستراتيجية دبي اللاورقية، واستراتيجية مشاركة البيانات، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية التي توفرها النيابة مثل إذن التفتيش الذكي، إلى جانب عضو النيابة الإلكتروني، وتطبيق قوانين دولة الإمارات، ومنصة النيابة العامة على «دبي الآن»، والموقع والتطبيق النيابة العامة، والتي تأتي جميعها ضمن استراتيجيات حكومة دبي.

وفي جلسة عقدت تحت عنوان «أفضل جهة في مجال الابتكار»، سلط الضوء الملازم أول خلف راشد غيث من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على رحلة الابتكار في الإدارة العامة والسياسات والمنهجيات الخاصة بالابتكار.

وفي جلسة عقدت تحت عنوان «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم» التي عرضتها القيادة العامة لشرطة دبي ضمن جلسات اليوم الثاني من «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية»، تحدث مدير إدارة سياسات الموارد البشرية في شرطة دبي سيف الفلاسي، عن المسيرة التاريخية للمؤسسة في دعم أصحاب الهمم.

وفي جلسة عقدت تحت عنوان «أفضل جهة في تطبيق خطة دبي 2021» التي عرضتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، استعرض دور المؤسسة في تحقيق المؤشرات التنافسية العالمية، وتحديداً ما يتعلق منها بتعزيز سمعة دبي بوصفها أكثر مدينة آمنة من خلال تحقيق خطة دبي 2021، حيث بلغت نسبة شعور المجتمع بالأمن والأمان 96%.