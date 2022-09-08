الامارات | «الموارد البشرية والتوطين» تطلق خدمة «واتس أب» للتواصل مع المتعاملين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين قناة تواصل جديدة مع متعامليها، عبر تطبيق «واتس أب»، باللغتين العربية والإنجليزية على الرقم 600590000، لتصبح أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال على التطبيق الشهير المملوك لشركة «ميتا».

وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل، والعمال، والعمالة المساعدة، والفئات الأخرى من الجمهور، التواصل مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة على مدار الساعة، والاستعلام عن «حالة الطلب» التي تعد إحدى أكثر الخدمات استخداماً عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومركز الاتصال.

كما تتيح الخدمة إمكانية الاطلاع على المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقانون عمال الخدمة المساعدة، والقرارات الوزارية الناظمة لسوق العمل في الدولة، وذلك بطريقة موثوقة ومعتمدة، بما يحمي خصوصية بيانات المتعاملين. وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، إن خدمة «واتس أب» الجديدة هي «الأحدث ضمن منظومة (تواصل) التي تتضمن حزمة قنوات ومبادرات لتعزيز تواصل الوزارة مع جمهور المتعاملين، عبر بنية تكنولوجية موحدة وآمنة، تتضمن وسائل تكنولوجية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية، تخدم تطلعات المتعاملين، وتُمَكِّنُ سوق العمل وبيئة الأعمال من مسايرة التطورات المتلاحقة، استجابة لمتطلبات الحكومة وتوجهاتها».