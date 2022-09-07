الامارات | الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق في بناية سكنية خلال 21 دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في بناية بمنطقة البرشاء بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.

وقال القائد الميداني لفريق المكافحة إن بلاغاً ورد في الساعة الثامنة و57 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء، فتحرك على الفور مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصل إلى الموقع خلال أربع دقائق، وتبين أن الحريق شب في الطابق السابع، وهو حادث متوسط، فتم تحريك مركز إطفاء المرسى للدعم والإسناد.

وأكد القائد الميداني أن فريق العمل استطاع السيطرة على الحريق خلال 21 دقيقة، وتم على الفور مباشرة عمليات التبريد، وأحيل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق، دون تسجيل أي إصابات.