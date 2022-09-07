الامارات | شرطة دبي توفر 20 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة حاملي هذه البطاقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت المدير العام لمركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي منى محمد العامري تخصيص 20 منحة دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة من أبناء حاملي بطاقة إسعاد، بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون و500 ألف درهم، بالإضافة إلى تقديم خصم بنسبة 30 % لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك ببرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي تقدمه كلية "اي آم تي دبي" المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة.

جاء ذلك أثناء توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين في نادي ضباط شرطة دبي، من قبل مدير عام المركز منى العامري و مدير معهد تكنولوجيا إدارة الأعمال بدبي الدكتور تارابدا جوش.

وقالت العامري: إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مركز بطاقة إسعاد لتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية في مختلف الكليات والمعاهد الدراسية داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أنه يمكن للطلبة المتفوقين من حاملي بطاقة إسعاد التقدم للحصول على المنح الدراسية من خلال إرسال شهادات الثانوية العامة، وشهادة اللغة الإنجليزية ( ايلتس 5، توفل 500، إمسات 1100) بالإضافة إلى صور من وثائقهم الشخصية إلى البريد الإلكتروني لمركز بطاقة إسعاد [email protected] ، بحد أقصى تاريخ 15/10/ 2022م حيث ستكون هناك لجنة لاختيار الطلبة الحاصلين على أعلى نسبة نجاح في الثانوية العامة لهذا العام.

من جهته قال رئيس قطاع التعليم في المركز زكريا سيف، أن المنح الدراسية المقدمة من كلية "اي إم تي دبي" تتضمن شروطاً عدة، من بينها أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة، وأن يحافظ على معدل تراكمي 3.25 طوال سنوات الدراسة، داعياً للاستفادة من العروض و الخصومات التي توفرها بطاقة إسعاد لدى المؤسسات التعليمية، التي يصل عددها إلى 258 مؤسسة في مختلف إمارات الدولة.

وتنص المذكرة على أن تتعهد كلية "اي إم تي دبي" بتقديم المنح الدراسية والخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد، بينما يتولى مركز بطاقة إسعاد الإعلان والترويج للعرض عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال عرض الكلية عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة "إسعاد".

ويحتاج الطلبة إلى تقديم بطاقة إسعاد الخاصة بهم للاستفادة من هذه العروض. كما لا يمكن الجمع بين الخصم وأي عروض وبرامج منح دراسية مستمرة في الكلية، إذ يتم تطبيق جميع الخصومات في إجمالي صافي الرسوم الدراسية للطالب.