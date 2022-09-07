الامارات | صندوق خليفة يطلق رسمياً برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع رسمياً عن إطلاق برنامج مسرّعات التجارة الإلكترونية؛ وهو برنامج تدريبي يهدف إلى تطوير مهارات التجارة الإلكترونية لدى رواد الأعمال وتمكين قدراتهم، مما يعزز نجاح مشاريعهم وجني الأرباح، ويسهم في توسيع انتشار علامتهم التجارية وبروزها وإقبال العملاء عليها.

ويستمر برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية المتمثل بورشة عمل في بناء القدرات على مدى 5 أيام متفرقة هي 21 و22 و28 و29 سبتمبر الجاري، و4 أكتوبر المقبل، يتم خلالها إجراء تقييم لجاهزية رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، وتعليمهم كيفية إنشاء متجر إلكتروني وتطوير نموذجه التشغيلي، وسبل جذب العملاء المستهدفين لزيارة المتجر وزيادة فرص رواجه.

كما سيتمكن رواد الأعمال أيضاً من التعرف على الوسائل المثلى لتقييم مبيعاتهم وأدواتهم التسويقية، وسيتسنى لهم إظهار إمكاناتهم في التجارة الإلكترونية، مما سيتيح لاحقاً للجديرين منهم فرصة دعوتهم إلى الالتحاق ببرنامج تدريبي استكمالي.

وقالت الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة علياء المزروعي: " يوفر برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية فرصة فريدة لرواد الأعمال يشارك من خلاله خبراء التجارة الإلكترونية وروادها مع المشاركين خبراتهم ومعارفهم. وقد شهد قطاع البيع بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية، نتجت عن تطور التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في سوق البيع بالتجزئة؛ مما استدعى ضرورة إحاطة رواد الأعمال بها وتعلمها وتطبيقها في إدارة أعمالهم وتسويقها. وقد أصبح تعلم الرقمنة وأدواتها من أساسيات دخول السوق، بعد أن كانت تقتصر على عدد قليل من المؤسسات الابتكارية الكبرى؛ لذلك نلتزم بصفتنا مؤسسة تطوير مشاريع رائدة في الدولة بمسؤوليتنا في إعداد رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات الرقمية ومصادرها، وإحاطتهم بسبل تطبيقها من خلال هذا النوع من البرامج وما يشابهه".

وأضافت: " أتطلع إلى تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج الابتكاري الذي يشجع رواد الأعمال على تحقيق مشاريعهم لمعايير القطاع والتفوق عليها. وسيتلقى رواد الأعمال المشاركين، ممن يتمتعون بمستوى عالٍ من الخبرة والتميز في إدارة مشاريعهم، دعوة لحضور برنامج تدريبي استكمالي بهدف تمكينهم من تنمية مشاريعهم، مدته 8 أسابيع".

يُذكر أن قبول الالتحاق بالنسخة الافتتاحية من برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مقدمي الطلبات من رواد الأعمال لمعايير مدروسة بعناية، من أهمها حجم المشروع، ونوع المنتجات المقرر بيعها والخبرة السابقة بالتجارة الإلكترونية وبريادة الأعمال عموماً.

وسيظل باب تقديم الطلبات مفتوحاً حتى تاريخ 14 سبتمبر، وسيتم إعلام المقدمين بنتيجة طلباتهم في 15 سبتمبر، قبل تاريخ بداية البرنامج الموافق لتاريخ 21 سبتمبر. في حال قبول الطلب، سيرتب دفع مبلغ 350 درهم مرة واحدة.