الامارات | طرق الشارقة: إغلاق جزئي على طريق الشارقة - خورفكان لأعمال الصيانة

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة: إغلاق جزئي على طريق الشارقة - خورفكان لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، فإنه سيتم تنفيذ إغلاق جزئي على طريق الشارقة خورفكان كما هو موضح في المخطط المرفق، وذلك لأعمال صيانة الطريق.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تنفيذ الإغلاق بدءا من الأربعاء ٧ سبتمبر الجاري وحتى ١٠ سبتمبر.
ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية.
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