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الامارات | طرق الشارقة: إغلاق جزئي على طريق الشارقة - خورفكان لأعمال الصيانة

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة: إغلاق جزئي على طريق الشارقة - خورفكان لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة ‎الشارقة، فإنه سيتم تنفيذ إغلاق جزئي على طريق الشارقة ‎خورفكان كما هو موضح في المخطط المرفق، وذلك لأعمال صيانة الطريق.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تنفيذ الإغلاق بدءا من الأربعاء ٧ سبتمبر الجاري وحتى ١٠ سبتمبر.

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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