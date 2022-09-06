الامارات | طرق الشارقة: إغلاق جزئي على طريق الشارقة - خورفكان لأعمال الصيانة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة ‎الشارقة، فإنه سيتم تنفيذ إغلاق جزئي على طريق الشارقة ‎خورفكان كما هو موضح في المخطط المرفق، وذلك لأعمال صيانة الطريق.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تنفيذ الإغلاق بدءا من الأربعاء ٧ سبتمبر الجاري وحتى ١٠ سبتمبر.

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية.