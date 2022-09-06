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الامارات | ‎‏⁧حمدان بن محمد‬⁩ ينشر صور من طفولته عبر حسابه على الانستقرام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صوراً من طفولته في منشور عبر حسابه الرسمي على "انستقرام".

 

و تضمن المنشور صوراً مختلفة أبرزها صورة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و أخرى مع  المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان‬⁩ «طيب الله ثراه» .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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