الامارات | ‎‏⁧حمدان بن محمد‬⁩ ينشر صور من طفولته عبر حسابه على الانستقرام

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد ينشر صور من طفولته عبر حسابه على الانستقرام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صوراً من طفولته في منشور عبر حسابه الرسمي على "انستقرام".
و تضمن المنشور صوراً مختلفة أبرزها صورة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و أخرى مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» .
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