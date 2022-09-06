الامارات | الشارقة تحل في المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تحل في المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الشارقة على المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022،
ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فقد أظهرت نتائج مؤشرات جودة الحياة بالإمارة ارتفاع نسبة الشعور بالأمن والأمان، وارتفاع جودة الرعاية الصحية، وانخفاض مؤشرات تكلفة المعيشة ومؤشرات التلوث مقارنة بباقي المدن العالمية.
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