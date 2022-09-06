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الامارات | الشارقة تحل في المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تحل في المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الشارقة على  المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022، 

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فقد أظهرت نتائج مؤشرات جودة الحياة بالإمارة ارتفاع نسبة الشعور بالأمن والأمان، وارتفاع جودة الرعاية الصحية، وانخفاض مؤشرات تكلفة المعيشة ومؤشرات التلوث مقارنة بباقي المدن العالمية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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