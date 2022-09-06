الامارات | مدارس تزوّد الطلبة وأولياء الأمــور بلوائح الحافلات المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّدت إدارات المدارس الحكومية أولياء أمور طلبتها باللوائح المتعلقة بالحافلات، لضمان الالتزام بها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأبلغت الإدارات المدرسية أولياء أمور الطلبة، أنه لضمان تسهيل عملية نقل الطلبة في الفترة الصباحية وفي نهاية الدوام، من المدرسة وإليها، ستكون فترة انتظار سائق الحافلة عند نقل الطالب من البيت دقيقة واحدة فقط، مع ضرورة وضع الحقائب المدرسية أمام بوابة المنزل، لكي يعلم السائق ومشرفة الحافلة أن الطالب سيذهب للمدرسة.

وشددت على ضرورة وجود شخص بانتظار الطالب لاستقباله في نهاية الدوام المدرسي، وخصوصاً لطلبة الحلقة الأولى، أما في حال إخراج الطالب من المدرسة أثناء الدوام، فيجب التواصل مع المشرفة لإبلاغها بذلك.

ولفتت الإدارات المدرسية إلى منع دخول ولي الأمر إلى الحافلة لأي سبب، وفي حال وجود شكوى أو ملاحظة على السائق أو المشرفة، فيتم التواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم، على أن يتحمّل ولي الأمر المسؤولية في حال مخالفته الإجراءات.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة والمواصلات، لضمان اتباع الطلبة القوانين الخاصة بالأمن والسلامة في الحافلات، من خلال لبس حزام الأمان، وعدم المشي في الحافلة، أو الوقوف على المقاعد، وعدم الصراخ وإصدار أصوات مزعجة داخل الحافلة، والحفاظ على نظافة الحافلة والأثاث، وعدم العبث بالمحتويات، واحترام سائق الحافلة، وعدم التحدث معه أثناء القيادة، واتباع تعليمات السائق والمشرفة، والانتظام أثناء ركوب الحافلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من النوافذ.

وأكدت الإدارات المدرسية أنه في حال عدم الالتزام ستقوم مع المواصلات باتخاذ عدد من الإجراءات تبعاً للائحة السلوك. ففي حال عدم التزام الطالب قوانين الحافلة، سيتم تنبيه الطلبة شفهياً أولاً، ثم ستتم مخاطبة ولي الأمر، وصولاً إلى الحرمان النهائي من استخدام الحافلة في حال تكرار المخالفات. أما في حال قيام الطالب بإتلاف وتخريب الحافلة المدرسية، فسيتم حرمانه استخدام الحافلة من يوم إلى ثلاثة أيام ، وتحميل ولي الأمر قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك.

وبدورها تلتزم إدارات المدارس بإجراءات عدة حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل العودة الآمنة للعام الدراسي الجديد الصادر عنها أخيراً، لمزودي خدمات النقل المدرسي والعاملين لديهم، أبرزها التنسيق مع مزودي الخدمة والتقيد بالطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالنقل المدرسي، والتأكيد على أهمية إعداد وتسجيل قوائم بأسماء وبيانات التواصل مع الطلبة لكل حافلة أو رحلة.

بالإضافة إلى التأكد من تحديد أماكن جلوس الطلبة في الحافلات، مع مراعاة تطبيق مسافة التباعد الجسدي الآمن، وتوفير المشرفين في الحافلات المدرسية، لقياس درجة حرارة الطلبة قبل صعودهم الحافلات، والتأكد من قيام المشرفين بمراقبة الطلبة، وضمان التزامهم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء وجودهم في الحافلات المدرسية.

وفي حال عدم توافر مشرف في الحافلة، يتم تكليف قائد طلابي للقيام بهذا الإجراء، ويتولى مدير المدرسة متابعة التزام سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، إجراءات الصحة والسلامة (مثل ارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي الآمن)، وتوجيه مزودي خدمات النقل المدرسي بضرورة توعية العاملين لديهم بأهمية الالتزام بهذه المعايير والإجراءات والضوابط، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام التام بتعقيم الحافلات قبل الرحلة الأولى وبعد كل رحلة بمواد التنظيف والتعقيم المعتمدة، وتسجيلها في سجل خاص لكل حافلة.

وأكد الدليل أهمية التزام الطلبة الجلوس في المقاعد المخصصة لهم، والحرص على مسافة التباعد الجسدي الآمن، والالتزام بالنظام والسلوك الإيجابي المتبع في الحافلات المدرسية، والتأكد من التزام أولياء الأمور تسليم أبنائهم الطلبة للمشرفين عند المداخل المحددة من قبل المدرسة، وعدم السماح لهم باصطحاب أبنائهم أو الدخول إلى المباني المدرسية أو المرافق التابعة لها.

أسماء المتغيبين

ألزمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مشرفي الحافلات المدرسية أو القائد الطلابي المكلف في كل حافلة، كتابة أسماء المتغيبين، أو من لم يسمح لهم بالصعود إلى الحافلات، نظراً لارتفاع درجة حرارتهم، والتأكد من إبلاغ إدارة المدرسة وأولياء أمورهم، وإبلاغ إدارة المدرسة عن الحالات المخالفة، وعدم الالتزام بالنظام، والسلوك الإيجابي المتبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

• إدارات مدارس شدّدت على ضرورة وجود شخص بانتظار الطالب لاستقباله في نهاية الدوام المدرسي.