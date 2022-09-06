الامارات | «التعليم والمعرفة»: 3 تحديات تواجه المعلمين في المدارس الخاصة بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أبرز ثلاثة تحديات تواجه المعلمين في المدارس الخاصة في أبوظبي، شملت تأخر إجراءات الاستقالة، وتأخر إصدار شهادات الخبرة، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب الشهرية، مشيرة إلى أن بعض المدارس تقوم بتأخير إجراءات استقالة المعلمين، وتمنعهم من التقدم للعمل في مدارس أخرى، كما تمتنع بعض المدارس عن إصدار شهادات الخبرة، بالإضافة إلى أن بعض المدارس لا تدفع الرواتب للمعلمين في الوقت المحدد.

وتفصيلاً، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن تلقيها 1748 اتصالاً من المعلمين (يمثلون 9% من جميع المعلمين)، عبر الخط الساخن على مدار خمسة أشهر، مشيرة إلى أنها أطلقت الخط الساخن المخصص للمعلمين، والذي يوفر قناة اتصال مباشرة لمعلمي المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم المبتكرة، والحصول على الإجابات الموثوقة لمختلف أسئلتهم المتعلّقة بالقطاع التعليمي، وحل مشكلاتهم.

وأكدت الدائرة أنه يجب على المدارس ضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع أفراد المجتمع المدرسي في جميع الأوقات، والتأكد من فهم جميع أعضاء المجتمع المدرسي المسؤوليات التي ترتبط بوظيفة كل منهم، حيث يلتزم مدير المدرسة بضمان الحقوق القانونية للموظفين، وأن يلتزم الموظفون بمسؤولياتهم، وممارسة القيادة بشكل يعكس المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل المجتمع المدرسي.

ولفتت الدائرة «في دليل سياسات المدارس الخاصة»، إلى أنه يجب على جميع المدارس الخاصة إعداد دليل التوظيف ونشره ومراجعته بصورة دورية، وينبغي أن يكون دليل التوظيف متوافقاً مع أحكام لوائح الدائرة وسياساتها ومتطلباتها، على أن تحدد فيه - لجميع الموظفين سياسات المدرسة المتعلقة بالتوظيف، بما في ذلك تفصيل سياسات المدرسة في شؤون التوظيف، والهيكل التنظيمي للمدرسة، متضمناً الوظائف والوصف الوظيفي، وإجراءات التعيين، والإجراءات الأخرى اللازمة لتعيين المرشحين.

وألزمت الدائرة المدارس أن يتضمن دليل التوظيف إجراءات تدقيق الحالة الجنائية، ورسائل التزكية للموظفين المرشحين، ومدة تجريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو حسب ما يحدده عقد العمل، والبرامج التعريفية والتدريبية للموظفين الجدد، وإجراءات إدارة الأداء لجميع الموظفين، بجانب الشروط الوظيفية وشروط التعاقد، وسلم الرواتب والمكافآت والبدلات والمخالفات، والإجراءات التأديبية المترتبة عليها، والميثاق الأخلاقي والمهني.

الميثاق الأخلاقي والمهني

وضعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ميثاقاً أخلاقياً ومهنياً، يضم مجموعة من المعايير التي يجب على المعلمين في المدارس الخاصة الالتزام بها.

ويتكوّن من 12 معياراً أخلاقياً ومهنياً، يجب توافرها في الموظفين المشمولين بهذا الميثاق، ويشكل أساساً لتحديد أفضل الممارسات في السلوك الأخلاقي والمهني، وأي إجراءات تأديبية قد تحتاج المدرسة إلى اتخاذها ضد أحد الموظفين في حال عدم الالتزام بمعايير الميثاق.

وأكدت المعايير أن على التربويين توقير الدين الإسلامي، وتقدير الثقافة العربية، وقيم المجتمع الإماراتي، وأخلاقه وعاداته وتقاليده، وتقدير الثقافات الأخرى، والتسامح معها، والاحتفاظ بعلاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة.