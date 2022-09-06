الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتراح

اقترح مسافرون دراسة تمديد ساعات مترو دبي للعمل 24 ساعة في المسار من محطة مطار دبي الدولي إلى كل من محطتي القصيص وجبل علي، وذلك ليتسنى للكثيرين من ذوي الدخول المتدنية الوصول إلى أماكن سكنهم بأجور بسيطة عند عودتهم من الإجازات.

مواقف

يجد زوّار المناطق الصناعية بالشارقة صعوبة في إيجاد مواقف للسيارات، ما يضطرهم إلى الانتظار فترات طويلة أو مغادرة المنطقة تفادياً للازدحام، مطالبين الجهات المعنية بحل هذه المشكلة.

مياه

لاحظ قارئ وجود تسرب في المياه تسبب في غمر أجزاء من المنطقة المحيطة بشارع الكلية في عجمان بالقرب من المدخل المؤدي من شارع النعيمية إلى منطقة «النعيمية 2».

زي

اشتكى ذوو طلبة قيام بعض المدارس الخاصة برفع قيمة الزي المدرسي للطالب الواحد، ليصل إلى أكثر من 400 درهم في حين أن سعر الزي المدرسي في السوق لا يتعدى 150 درهماً.

هواتف

طالب قراء المكاتب العقارية بمراقبة مندوبي المبيعات الذين تعينهم للرد على استفسارات المستأجرين حول الأسعار والمزايا ومعاينة الوحدات العقارية المطروحة للإيجار، إذ لاحظوا أن غالبيتهم لا يردون على هواتف المتصلين.

تأمين

تطلب بعض المكاتب العقارية من المستأجرين دفع قيمة التأمين سلفاً قبل الانتقال إلى الوحدة الجديدة المستأجرة، لكنها تستغرق أسابيع طويلة لرد «التأمين» بعد إخلاء الوحدة المستأجرة.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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