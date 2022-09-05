الامارات | رئيس الدولة يزور سلطان النيادي و يطمئن على استعداداته لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية التي تمتد 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، اليوم منزل رائد الفضاء سلطان النيادي في منطقة أم غافة بمدينة العين.

و تبادل سموه مع النيادي و أفراد عائلته الأحاديث الودية معربا عن فخره بأبناء الإمارات الذي يضيفون لأنفسهم و وطنهم إنجازات نوعية.

و اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استعدادات النيادي لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية التي تستمر ستة أشهر كونه أول رائد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة.

و قال إن دولة الإمارات ستواصل تعزيز موقعها في مختلف العلوم ..

خاصة العلوم الحديثة و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المتقدمة وغيرها بهمة و قدرات أبنائها ..مشيدا بعزيمة رائد الفضاء سلطان النيادي وسعيه لتحقيق إنجازات لوطنه وأعرب عن ثقته بقدراته وإمكانياته لتحقيق نجاح جديد باسم دولة الإمارات.

من جانبه أعرب النيادي عن سعادته واعتزازه بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة مثمنا حرص سموه على متابعته الشخصية المتواصلة لاستعداداته للمهمة التاريخية.

و عبر عن شكره للقيادة الرشيدة للثقة الغالية التي منحته إياها لتمثيل الدولة مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لإنجاز المهمة طويلة الأمد التي تعد الأولى لرواد الفضاء العرب.

رافق سموه خلال الزيارة .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كان سلطان النيادي رائد فضاء احتياطيا لهزاع المنصوري في أول مهمة علمية إلى الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة على متن محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019 تحت شعار "طموح زايد ".. وهو أحد رائدي الدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق خلال عام 2017 لتدريب فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإعدادهم وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة.