الامارات | حاكم الشارقة يأمر ببناء مجمع سكني لجامعة خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتشييد 3 مجمعات سكنية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات في جامعة خورفكان.

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالبدء في إنشاء مجمع سكني بجامعة خورفكان لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات.