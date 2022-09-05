الامارات | تركيب "باركود" على شاطئي كورنيش أبوظبي والبطين .. تعرّف إلى الأسباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت بلدية مدينة أبوظبي، عبر مركز بلدية المدينة، من تركيب رموز الاستجابة السريعة (باركود) على شاطئي كورنيش أبوظبي والبطين، وذلك تماشياً مع رؤية البلدية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بالمرافق الترفيهية لجزيرة أبوظبي.

وأوضحت البلدية أنه يمكن مسح رموز الاستجابة السريعة "الباركود" عن طريق الهاتف الذكي المتحرك والإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة المتعلقة باستبيان حول الشواطئ، وذلك بهدف قياس مدى رضا مرتادي الشواطئ عن الخدمات المقدمة وجودة المرافق، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أنه يمكن لزوار شاطئي كورنيش أبوظبي والبطين مسح الباركود بهواتفهم المتحركة الذكية للتعبير عن آرائهم ومدى رضاهم عن الشاطئ، وما به من خدمات ومرافق، للمساهمة في الحفاظ على كفاءته التي تأتي ضمن إطار التزام البلدية وسعيها نحو إسعاد أفراد المجتمع وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة تتمتع بخدمات حضارية، والحفاظ على فاعليتها وجاذبيتها للجمهور.

وشددت بلدية مدينة أبوظبي على اهتمامها الكبير بالمتابعة المستمرة لكافة الاستبيانات، من خلال فريق متخصص لدى البلدية، وذلك لقياس مدى رضا الزوار عن الشواطئ وضمان إسعاد مرتاديها من كافة أفراد المجتمع من خلال إشراكهم في تطوير المرافق بشكل مستمر، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات التي تعزز معايير جودة الحياة.