الامارات | ‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات وسط الصومال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات في إقليم هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.