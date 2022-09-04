الامارات | وفاة طالبة بمدرسة البصائر الخاصة في الشارقة

وتقدمت المدرسة إلى ذوي الفقيدة بأصدق مشاعر التعازي والمواساة داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقالت المدرسة في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: ببالغ الحزن والأسى، تنعى مدرسة البصائر الخاصة الطالبة "إمارات حسن الشريده" بالصف الخامس.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت مدرسة البصائر الخاصة بالشارقة، إحدى طالباتها بالصف الخامس، وتدعى "إمارات حسن الشريدة"، والتي وافتها المنية اليوم.

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبة بمدرسة البصائر الخاصة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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