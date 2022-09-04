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الامارات | سقوط طائرة شراعية للهواة في منطقة نادي سكاي دايف بدبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة شراعية للهواة في منطقة نادي سكاي دايف بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  كشف قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك "Paramotor" في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي اليوم .

أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب افريقي.. وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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