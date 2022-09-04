الامارات | سقوط طائرة شراعية للهواة في منطقة نادي سكاي دايف بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة شراعية للهواة في منطقة نادي سكاي دايف بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك "Paramotor" في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي اليوم .
أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب افريقي.. وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث.
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