الامارات | سقوط طائرة شراعية للهواة في منطقة نادي سكاي دايف بدبي

أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب افريقي.. وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك "Paramotor" في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي اليوم .

محمد يوسف

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