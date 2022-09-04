الامارات | طقس صحو مع احتمال تشكّل الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:50، والجزر الأول عند الساعة 2:12، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07.