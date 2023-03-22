الامارات | نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، التقطت بواسطة مرصد الختم الفلكي. وأوضح المركز More......
الامارات | خطة ثلاثية المراحل لإيجاد سوق مستدامة للإنتاج الزراعي المحلي
الامارات | أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن مبادرة «استدامة المزارع الوطنية إلى مواءمة مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي More......
الامارات | فتاة تطالب بـ 45 ألف درهم تعويضاً عن خدش مركبتها
الامارات | قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها فتاة ضد أخرى طالبت بإلزامها بدفع 45 ألف درهم More......
الامارات | طقس غائم وأمطار خفيفة أول أيام «رمضان»
الامارات | شهدت مناطق عدة من الدولة، أمس، سقوط أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة، إذ توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم More......
الامارات | مدمن يحاول الإفلات من تهمة التعاطي بجريمة أخرى
الامارات | شرع متعاطي مخدرات في طعن نفسه بسكين أثناء محاولة ضبطه، لكن أوقفت جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو إسعافه، كما ضبط بحوزته More......