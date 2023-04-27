اخبار الإمارات

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بالتزامن مع أحداث السودان.. كيف تشكل دبلوماسية دولة الإمارات النشطة ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في العالم؟

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بالتزامن مع أحداث السودان.. كيف تشكل دبلوماسية دولة الإمارات النشطة ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في العالم؟

بالتزامن مع أحداث السودان.. كيف تشكل دبلوماسية دولة الإمارات النشطة ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في العالم؟

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