اخبار الإمارات

بالتزامن مع أحداث السودان.. كيف تشكل دبلوماسية دولة الإمارات النشطة ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في العالم؟
محمد بن زايد يؤكد ضرورة وقف التصعيد في السودان والعودة إلى المسار السياسي.
محمد بن زايد يؤكد ضرورة وقف التصعيد في السودان والعودة إلى المسار السياسي.
الامارات | عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية بالشارقة من 29 رمضان حتى 3 شوال
الامارات | أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 29 More......
الامارات | %40 نمو طلبات "تاكسي دبي" عبر خدمة "هلا" في 2022
الامارات | ارتفع إجمالي عدد طلبات "تاكسي دبي" عبر خدمة "هلا" المتاحة على تطبيق "كريم" بنسبة 40% خلال 2022 لتتخطى حاجز 9 مليون رحلة More......
الامارات | شرطة دبي: "عملية المجهر" تطيح بعصابة دولية متخصصة في سرقة الفلل
الامارات | تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ،في عملية نوعية أُطلق عليها اسم "عملية المجهر"، من الإطاحة بعصابة إجرامية دولية مُنظمة More......