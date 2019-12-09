Oppo تعطينا لمحة عن تشكيلة Oppo Reno 3 Series، ونسخة Pro ستدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Oppo بالإعلان عن تشكيلة Oppo Reno 3 Series، وبينما لم يتم تحديد موعد الإعلان، فقد كشفت لنا الشركة عن مظهر الجهاز. سيكون هناك هاتفان على الأقل، واحد يُدعى Oppo Reno 3 وهاتف آخر يُدعى Oppo Reno 3 Pro مع العلم بأن هذا الأخير سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة.

سيضم كلا الهاتفين أربع كاميرات في الخلف، ولكن الهاتف Oppo Reno 3 سيضم قطعًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، في حين سيضم الهاتف Oppo Reno 3 Pro ثقبًا في الركن الأيسر العلوي.

سيدعم الهاتف Oppo Reno 3 Pro شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المعالج Snapdragon 765G الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا. كشفت لنا شركة Oppo كذلك أن الهاتف سيمتاز بسمك 7.7 ملمتر فقط وبوزن 171 جرامًا. لم يتم الكشف عن أي مواصفات رسمية للهاتف Oppo Reno 3، ولكن هناك صورة مصغرة لمظهر الجهاز على موقع Oppo حيث يمكننا رؤية تصميم مختلف للفلاش LED.

يكشف إعلان في الجزء السفلي من الموقع أن شركة Oppo لديها يانصيبًا به الكثير من الجوائز التي يمكن منحها للمعجبين، بما في ذلك هاتف Oppo Reno 3. يتم قبول المشاركات حتى اليوم 26 ديسمبر، لذلك نأمل أن نعلم المزيد في الأيام الخمسة عشر التالية.