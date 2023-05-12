شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التحقق من تشغيل جوجل كروم للمهام وعلامات التبويب وإدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف كروم بأنه متصفح ويب متعطش للموارد، وبينما أضافت جوجل بعض الميزات مثل ميزات إدارة الذاكرة والموارد إلى المتصفح، فإنها لا تزال تستهلك ذاكرة وموارد كبيرة للنظام.

لذا هناك ميزة أخرى مضمنة في جوجل كروم تتيح للمستخدمين التحقق من جميع العمليات الجارية المتعلقة بـ كروم وإدارتها من أجل تحرير موارد النظام وتحسين الأداء العام للنظام.

الميزة المعنية هي إدارة مهام كروم، إنها أداة تأتي مع كروم المدمج وتشبه إدارة مهام ويندوز، إلا أنها لا تعرض سوى العمليات النشطة والجارية لمتصفح كروم.

يتيح مدير المهام أيضًا للمستخدمين إغلاق المهام قيد التشغيل وتحرير موارد النظام.

للتحقق من مهام جوجل كروم وعلامات التبويب وإدارتها، وتحرير موارد النظام لتحسين أداء النظام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:





خطوات لفتح Chrome Task Manager

افتح جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انقر على ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا وانقر على المزيد.

انقر فوق خيار مدير المهام لفتحه.

يمكنك أيضًا الضغط على Shift + Esc في Chrome أو النقر بزر الماوس الأيمن على شريط المهام وتحديد إدارة المهام.

يفتح مدير المهام في نافذة جديدة ويعرض قائمة بالعمليات واستخدام الموارد المرتبطة بها.

يتضمن ذلك علامات التبويب والخدمات التي تستخدمها علامات التبويب أو مواقع الويب والإضافات المثبتة حاليًا والنشطة على المتصفح.





كيفية إدارة مهام وخدمات كروم لتحرير موارد النظام

كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على جميع الخدمات والعمليات النشطة وتلك التي لا تستخدمها حاليًا أو الخدمات التي تجدها غير ضرورية ، والنقر عليها ثم النقر فوق إنهاء المهمة، كذلك يمكنك تكرر الأمر نفسه للخدمات أو علامات التبويب الأخرى.

سيساعدك هذا على تحرير الموارد التي يستهلكها جوجل كروم دون داع واستعادة بعض موارد النظام وأدائه.

كن حذرًا بما يكفي لعدم إغلاق علامات التبويب أو الخدمات التي تستخدمها حاليًا.