شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitter يقوم بإطلاق DMs مشفرة قريبا مقابل رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مستند دعم جديد، قام Twitter بتفصيل ما يمكن أن تتوقعه من الإصدار الأول من الرسائل المباشرة المشفرة للنظام الأساسي، ولعلها الأهم لتتمكن من إرسال واستقبال الرسائل المشفرة، سيتعين عليك الدفع لتويتر مقابل القدرة على القيام بذلك، أى يجب أن تكون مستخدمًا معتمدًا على Twitter Blue ، أو مؤسسة معتمدة ، أو شركة تابعة لإرسال رسالة مباشرة DM مشفرة هذا ما تم نشره على موقع theverge.

وتقدم المنصات مثل WhatsApp و Messenger و Signal و iMessage بالفعل رسائل مشفرة مجانًا ، لذا فإن الاضطرار إلى الدفع مقابل الميزة على Twitter قد يكون أمرًا صعبًا للابتلاع.

ووفقًا للوثيقة، لا تتوفر الرسائل المباشرة المشفرة إلا إذا كنت مستخدمًا معتمدًا) "اى شخص يدفع مقابل Twitter Blue"أو مؤسسة تم التحقق منها (مؤسسة تدفع 1000 دولار شهريًا) ، أو شركة تابعة لمؤسسة تم التحقق منها (والتي تكلف 50 دولارًا لكل فرد) شهر لكل شخص). يجب أن يكون كل من المرسل والمتلقي على أحدث إصدار من تطبيق Twitter (على الهاتف المحمول والويب)، ويجب على مستلم DM المشفر متابعة المرسل ، أو إرسال رسالة إلى المرسل في الماضي، أو قبول طلب DM من المرسل في وقت ما.

إذا كنت شخصًا يمكنه إرسال رسائل مشفرة إلى شخص يمكنه استقبالها ، فسترى مفتاح تبديل القفل أثناء قيامك بصياغة رسالة، في أي محادثة مشفرة ، سترى أيضًا رمز قفل صغيرًا بجوار الصورة الرمزية للشخص الذي تدردش معه، سيتم فصل الرسائل المباشرة المشفرة عن تلك غير المشفرة.

يقوم Twitter حاليا بترقية ردود DM ، ويدعي Musk إطلاق DMs المشفرة يوم الأربعاء، توجد حاليًا بعض القيود والعيوب الكبيرة في الرسائل النصية المشفرة، يمكنك فقط إرسالها في محادثات فردية ؛ يقول موقع Twitter إنه سيقدم الميزة "قريبًا" إلى المجموعات، حيث يمكنك فقط إرسال النصوص والروابط، ويحذر موقع Twitter من أنه ليس لديه حماية ضد هجمات ، يقول Twitter: "نتيجة لذلك ، إذا قام شخص ما - على سبيل المثال ، شخص ضار"هاكر" من الداخل ، أو Twitter نفسه نتيجة لعملية قانونية إلزامية - بخرق محادثة مشفرة ، فلن يعرف المرسل أو المستلم".

تخطط الشركة لآليات لجعل هجمات " الهاكر"أكثر صعوبة وتنبيه المستخدمين في حالة حدوثها، كتبت الشركة: "كما قال إيلون ماسك" ، "عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة ، يجب أن يكون المعيار ، كانه وضع شخص ما مسدسًا في رؤوسنا ، فلا يزال يتعذر علينا الوصول إلى رسائلك" "لم نصل إلى هناك بعد ، لكننا نعمل على ذلك."

يلاحظ Twitter أيضًا أنه بينما يتم تشفير الرسائل وردود الفعل على الرسائل المباشرة المشفرة ، فإن "البيانات الوصفية (المستلم ووقت الإنشاء وما إلى ذلك) ليست كما يجب ، ولا يتم تشفير أي محتوى مرتبط (الروابط نفسها فقط ، وليس أي محتوى يشيرون إليه ، يتم تشفيره). "

يبدو أن الرسائل المباشرة المشفرة تمثل أولوية لماسك ؛ إنها ميزة أوضحها كجزء من "Twitter 2.0" للموظفين في (نوفمبر) الماضى لكن علامات الاختيار الزرقاء لا تحظى بشعبية كافية بالفعل حتى الان ، وأشك في أن إجبارك، على الدفع مقابل ميزة مهمة يمكنك الحصول عليها بسهولة مجانًا في مكان آخر سيؤدي إلى تحسين سمعتها.