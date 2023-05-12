شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتعاون مع Zoom وTeams وWebex لإضافة الاجتماعات الصوتية إلى Android Auto والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل مع زووم و مايكروسوفت تييمز وCisco Webex لجلب تطبيقات الاجتماعات الافتراضية هذه إلى المركبات المجهزة بنظام أندرويد، بالصوت فقط، مع عناصر تحكم مبسطة على شاشة المعلومات والترفيه، حيث شاركت جوجل بعض التحديثات لكل من Android Auto و Android Automotive OS فى I / O 2023.

وتقوم جوجل أيضًا بطرح Waze في متجر جوجل بلاي لجميع المركبات التي تحتوي على جوجل مدمج، ما يعني أن تطبيق الملاحة الشهير سيكون متاحًا خارج أندرويد أوتو فقط وخارج طرازي Volvo و Polestar، علاوة على ذلك، تسمح الشركة للمطورين بدمج مجموعة الأدوات مع تطبيقات الملاحة الخاصة بهم.

وسيضع هذا الاتجاهات خطوة بخطوة في خط رؤية السائق، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمطورين الوصول إلى بيانات السيارة مثل المدى ومستوى الوقود والسرعة لمنح السائقين مزيدًا من التبصر في رحلاتهم، حسبما نقل موقع Engadget.

أضافت جوجل فئات تطبيقات جديدة إلى مكتبة تطبيقات Android for Cars، يسمح هذا المستودع للمطورين بإضافة تطبيقات IoT والطقس لاستخدامها في المركبات، على سبيل المثال، سيكون تطبيق Weather Channel متاحًا مع البرامج الحالية مثل Weather و Radar في وقت لاحق من هذا العام.

وتعمل الشركة أيضًا على تسهيل الأمر على تطبيقات الوسائط (الموسيقى والكتب الصوتية والبودكاست وما إلى ذلك) لنقل برامجها إلى Android Auto و Android Automotive OS.

وتمتلك الشركة فئات جديدة لتطبيقات الفيديو والألعاب في مكتبتها، بهدف التوسع في تصفح التطبيقات قريبًا، تم تصميمها خصيصًا للاستخدام عندما تكون السيارة متوقفة أو من قبل الركاب.

ويوتيوب متاح لجميع شركات صناعة السيارات لإضافته إلى السيارات المزودة بـ جوجل المدمج، تقول جوجل إن Polestar و Volvo وغيرهما من "الشركاء المختارين" قد التزموا بإضافة تطبيق دفق الفيديو عبر التحديثات عبر الهواء.

فيما يتعلق بالألعاب، تتضمن القائمة الأولية Beach Buggy Racing 2 و Solitaire FRVR و My Talking Tom Friends، علاوة على ذلك تخطط جوجل د لإضافة دعم متعدد الشاشات إلى نظام التشغيل Android Automotive OS 14 ، والذي سيتيح "تجارب ترفيهية مشتركة" بين السائقين والركاب.