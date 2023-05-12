شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى تسجل أرباح وإيرادات فصلية متماشية مع التوقعات والان مع تفاصيل الخبر
فيما سجلت الشركة إيرادات وأرباحًا تماشيًا مع توقعات وول ستريت خلال الربع الأول من عام 2023، وهذا هو تقرير الأرباح الثاني للرئيس التنفيذي بوب إيجر منذ عودته إلى رئاسة الشركة أواخر العام الماضي.
فيما يلي النتائج مقارنة بتقديرات Refinitiv و StreetAccount:
ربحية السهم: 93 سنتًا لكل سهم متماشياً مع التوقعات
الإيرادات: 21.81 مليار دولار مقابل توقعات بـ 21.79 مليار دولار
إجمالي اشتراكات Disney +: 157.8مليون مقابل توقعات بنحو 163.17 مليون اشتراك
تأتي فترة ولاية إيجر الثانية في Disney أيضًا في الوقت الذي تكافح فيه شركات الإعلام القديمة مع مشهد سريع التغير، حيث تتراجع بشدة عائدات الإعلانات ويوقف المستهلكون بشكل متزايد اشتراكات الكابلات لصالح البث.
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