شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى تسجل أرباح وإيرادات فصلية متماشية مع التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Disney عن تقلص خسائر البث، حيث ساعدت الزيادات في الأسعار على تعويض خسارة 4 ملايين مشترك في Disney + حسبما نقلت CNBC.

فيما سجلت الشركة إيرادات وأرباحًا تماشيًا مع توقعات وول ستريت خلال الربع الأول من عام 2023، وهذا هو تقرير الأرباح الثاني للرئيس التنفيذي بوب إيجر منذ عودته إلى رئاسة الشركة أواخر العام الماضي.

ويشرف إيجر على إعادة هيكلة واسعة لـ Disney، تشمل تسريح 7 آلاف موظف، وتخطط الشركة للإعلان عن الموجة الثالثة من تسريح العمال قبل الصيف.

فيما يلي النتائج مقارنة بتقديرات Refinitiv و StreetAccount:

ربحية السهم: 93 سنتًا لكل سهم متماشياً مع التوقعات

الإيرادات: 21.81 مليار دولار مقابل توقعات بـ 21.79 مليار دولار

إجمالي اشتراكات Disney +: 157.8مليون مقابل توقعات بنحو 163.17 مليون اشتراك

تأتي فترة ولاية إيجر الثانية في Disney أيضًا في الوقت الذي تكافح فيه شركات الإعلام القديمة مع مشهد سريع التغير، حيث تتراجع بشدة عائدات الإعلانات ويوقف المستهلكون بشكل متزايد اشتراكات الكابلات لصالح البث.