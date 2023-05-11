تكنولوجيا: سوني تطلق هاتف Xperia 10 V بحجم أكبر للمستشعر الرئيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني عن هاتف Sony Xperia 10 V الذي ينطلق بحجم أكبر للمستشعر الرئيسي وشاشة OLED، وسعر 449 يورو.

يتميز هاتف Xperia 10 V بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus في الجهة الأمامية والخلفية، مع تصميم من البلاستيك في الغطاء في الخلفي.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف زيادة السعة التخزينية عبر بطاقة microSD.

كما يأتي Xperia 10 V بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.0، وحجم بيكسل 0.8µm، وفتحة عدسات f/1.8.

مع دعم التثبيت البصري للصورة، مع اثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل ويأتي المستشعر الأول بعدسات telephoto ويدعم المستشعر الثاني لقطات بزوايا عرض واسعة، وفتحة عدسات f/2.2، وتدعم كاميرة telephoto تكبير بصري حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة مع عدسات FoV.

أيضاً تتميز كاميرة السيلفي في هذا الإصدار بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم هاتف Xperia 10 V بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 21W.

ويدعم معايير IP65/68 في مقاومة الماء والغبار، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الهاتف معايير Hi-Res في الصوتيات، ويضم مكبر صوتي بنظام ستريو، وينطلق Xperia 10 V للسوق الأوروبي بسعر 449 يورو.

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