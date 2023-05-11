شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محتالون.يستخدمون أغان أنشئت بالذكاء الاصطناعى لفرانك أوشن فى سرقة آلاف الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المزيد من الموسيقى التي تم" إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي" والتي تحاكي فنانًا مشهورًا استخدمت لسرقة الأموال بعد الإيهام بأنها اصلية، حيث بيعت مجموعة من الأغاني المزيفة لفرانك أوشن مقابل 13000 دولار كندي (9722 دولارًا بالدولار الأمريكي) الشهر الماضي في منتدى لتسريب الموسيقى مخصص للمغني الحائز على جائزة جرامي، وفقًا لـ Vice إذا بدت القصة مألوفة ، فهي في الأساس إعادة تدوير لإخفاق AI Drake / The Weeknd الشهر الماضي. وفقا لموقع engadget

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يأخذ العالم في طريق العاصفة - خصصت Google للتو معظم خطابها الرئيسي I / O 2023 له - فإن الأشخاص الذين يتوقون إلى تحقيق ربح سريع من خلال وسائل لا ضمير لهم ينتهزون اللحظة، قبل أن تلحقهم قوانين حقوق النشر، لقد تسبب أيضًا في حدوث صداع لـ Spotify ، التي لم تسحب مؤخرًا Fake Drake فحسب ، بل عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية الأخرى التي تم إنشاؤها بواسطة AI بعد تلقي شكاوى من Universal Musicباءنها مزيفه.

قال أحد المحتالين الذي استخدم مقبض الحداد ، لـ Vice أنهم استأجروا شخصًا لتأليف "حوالي تسع" أغنيات من المحيط باستخدام "مقتطفات صوتية عالية الجودة" من صوت Thinkin Bout You المغني، نشر المستخدم مقطعًا من أحد المقطوعات المزيفة إلى منتدى موسيقى مسربة وادعى أنه أقنع مستخدميه بسرعة بأصالته، "على الفور ، لاحظت أن الجميع بدأوا يصدقون ذلك" حقيقة أن Ocean لم تصدر ألبومًا جديدًا منذ عام 2016 وأثارت مؤخرًا متابعة قادمة لأغنية Blond قد تكون قد أضافت إلى الشغف للاعتقاد بأن الأغاني كانت حقيقية.

يدعي المحتال أن العديد من الأشخاص أعربوا عن اهتمامهم بالرسائل الخاصة، وعرضوا على "دفع أموال طائلة مقابل ذلك" وبحسب ما ورد حصلوا على 3000 دولار إلى 4000 دولار لكل أغنية في منتصف إلى أواخر أبريل، تم حظر المستخدم منذ ذلك الحين من منتدى الموسيقى المسربة ، والذي قد يكون يعاني من أزمة وجودية ،لأن الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى إنتاج مقاطع مقلدة مقنعة، قال مالك خادم Discord حيث اكتسبت المسارات الوهمية زخمًا: "لقد أدى هذا الوضع إلى تأثير كبير على مصداقية خادمنا ، وسيؤدي إلى عدم ثقة من أي بائع جديد لم يتم التحقق منه في جميع أنحاء هذه المجتمعات والعالم "