تكنولوجيا: هاتف Sony Xperia 1 V ينطلق رسمياً بشاشة OLED بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني اليوم النقاب عن أحدث إصدار من هواتفها الذكية Sony Xperia 1 V الذي ينطلق بشاشة OLED بدقة 4K، والذي يتوفر بسعر 1399 يورو في السوق الأوروبي.

يتميز هاتف Xperia 1 V بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 21:9 وجودة عرض 4K، وتضم طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم الإطارات التقليدي الذي يضم كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.9.

كما تدعم سوني الغطاء الخلفي للهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، مع تصميم نهائي فريد يختلف عن الإصدارات المنافسة من الهواتف الذكية، كما يدعم الهاتف معايير IP65 وIP68 لمقاومة الماء والغبار.

أيضاً ينطلق Xperia V برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويأتي الهاتف بفتحة لدعم بطاقة التخزين الخارجي microSD.

وتدعم سوني الهاتف بنظام تبريد أكبر لتبديد الحرارة بنسبة 60%، كما تعزز سوني خفض إستهلاك البطارية في الكاميرة.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 52 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.35 وفتحة عدسات F/1.9 والذي يدعم أبعاد 4.3:3، وهي نسبة تتوسط أبعاد 4:3 للصور الثابتة، وأبعاد 16:9 في تسجيل الفيديو.

أيضاً يتميز بتقنية دمج البيكسل BSI Quad-Bayer الذي يدعم بيكسل 1.12μm ويصل إلى حجم بيكسل 2.24μm مع الدمج لإلتقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل، ويرتكز بناء البيكسل على اثنان من الطبقات تشمل الثنائي الضوئي والترانزستو التي تعزز جذب كم أكثر من الإضاءة، وخفض التشويش.

وتؤكد سوني على أن هاتف Xperia 1 V يضم مستشعر جديد الذي يدعم آداء أفضل مرتين في التصوير في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالإصدار السابق، كما تدعم سوني الكاميرة بنمط خاص للتصوير الليلي.

ويأتي مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، وفتحة متغيرة للعدسات F/2.3-F/2.8، وبعد بؤري 85-125مم، مع دعم التكبير المستمر.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر أخر بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات بزوايا عرض فائقة الإتساع ببعد بؤري 16مم ودعم التركيز التلقائي، من جانب أخر لا تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر TOF، حيث تؤكد سوني على أن خوارزمية الذكاء الإصطناعي المتطورة تستبدل مهام هذا المستشعر.

كما تقدم سوني مع هذا الإصدار تحديث لتطبيقات Photo Pro وVideo Pro، مع دعم واجهة المستخدم العمودية وتعزيز التركيز التلقائي.

ولنطام الصوتيات تقدم سوني Xperia 1 V مكبرات صوتية بنظام ستريو مع bass أقوى وبآداء أعلى، كما يتوفر في الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود والفضي البلاتيني وأيضاً اللون الأخضر، ويتوفر الألوان في نهاية شهر يونيو بسعر 1399 يورو.

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