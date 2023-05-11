شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تعمل على دمج أداة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي Adobe Firefly والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالعودة إلى شهر مارس أعلنت Adobe أنها ستقفز أيضًا إلى مجموعة الذكاء الاصطناعي التوليدية ، جنبًا إلى جنب مع شركات مثل، Google و،Meta و، Microsoft وغيرها من الشركات ذات الوزن الثقيل في صناعة التكنولوجيا مع إصدار Adobe Firefly ، وهي مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، متوفر عبر مجموعة منتجات Adobe ، بما في ذلك Photoshop ،و After Effects، و Premiere Pro ، تم تصميم Firefly للتخلص من الكثير من العمل الشاق المرتبط بتحرير الصور ،والفيديو.وتم نشر هذا على موقع engadget

وأعلنت Adobe و Google بشكل مشترك خلال حدث I / O 2023 يوم الاربعاء أنه سيتم قريبًا دمج كل من Firefly ،و Express Graphics Suite، في Bard ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور AI ،وتحريرها ومشاركتها مباشرة من سطر أوامر chatbot،وفقًا لإصدار من الشركة، سيتمكن المستخدمون من إنشاء صورة باستخدام Firefly ، ثم تحريرها وتعديلها باستخدام أصول وخطوط وقوالب Adobe Express داخل نظام Bard الأساسي مباشرةً - حتى النشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيقوم به بمجرد أن تصبح جاهزة، وبحسب ما ورد ستكون تلك الصور التي تم إنشاؤها من نفس الجودة العالية، التي اعتاد عليها مستخدمو Firefly beta بالفعل، حيث يتم إنشاؤها جميعًا من نفس قاعدة بيانات صور Adobe Stock ، والمحتوى المرخص علنًا والمحتوى العام،بالإضافة إلى ذلك ستعمل Google و Adobe على الاستفادة من مبادرة مصادقة المحتوى الحالية، للتخفيف من بعض التهديدات التي يواجهها المبدعون، والتي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يتضمن ذلك قائمة "عدم التدريب"، والتي ستحول دون إدراج قطعة فنية في بيانات تدريب Firefly بالإضافة إلى العلامات الثابتة ،التي ستخبر المشاهدين في المستقبل ما إذا كان العمل قد تم إنشاؤه أم لا، والنموذج المستخدم في صنعه. يمكن لمستخدمي Bard توقع بدء طرح الميزات الجديدة في الأسابيع المقبلة قبل إصدار أوسع.