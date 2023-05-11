تكنولوجيا: جوجل تعلن عن تحديث Wear OS 4 الذي ينطلق بتحسينات وتعزيز لعمر البطارية #I/O 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فعاليات مؤتمر جوجل للمطوريين I/O 2023 بعدد من الإعلانات عن تحديثات أنظمة التشغيل، ولقد أعلنت جوجل خلال الحدث عن تحديث Wear OS 4 الذي ينطلق بتحسينات ومميزات جديدة مع تعزيز لعمر البطارية.

قبل أن يتوفر نظام Wear OS 3 لجميع الإصدارات المتوفرة في الأسواق من ساعات الأندوريد، أعلنت جوجل عن تحديث Wear OS 4 في فعاليات مؤتمر المطوريين.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الجديد تحديث Wear OS 4 لساعات الأندوريد في وقت لاحق هذا العام بدعم أكثر لمجموعة من التطبيقات، مع تحسينات في إدارة إستهلاك البطارية لعمر شحن أطول، أيضاً يجلب التحديث ترقية لميزة تحويل الحديث إلى كتابة نصية.

كما تقدم جوجل تحسينات في تكامل نظام Wear OS 4 مع تطبيق Google Home، حيث يجلب التحديث دعم أفضل في التحكم في الأجهزة الذكية المتصلة بالتطبيق.

أيضاً أكدت عملاق البحث على جلب مهام جديدة في Google Workspace، وGmail، وتطبيق Google Calendar، حيث يمكن الآن الوصول إلى اثنان من Workplace المفضلة عبر تحديث Wear OS 4، مع ردود سريعة على رسائل Gmail، وتحديث سريع للمهام في تطبيق التقويم.

ومن المقرر أن يقدم المطوريين أول إصدار من تطبيق الواتس اب المخصص للساعات الذكية، والذي يأتي بتشفير end-to-end للمحادثات، مع ميزة الردود الصوتية، والمكالمات عبر الساعة الذكية.

كما يقدم تطبيق Spotify في تحديث Wear OS 4 مربعات جديدة لدعم الوصول السريع إلى الألحان والبودكاست المفضلة.

أيضاً تتعاون جوجل وسامسونج لتخصيص نظام التشغيل مع واجهة جديدة لنظام Wear OS 4 مخصصة بشكل أفضل وتدعم توفير شحن البطارية.

ويمكن للمستخدم من خلال تحديث Wear OS 4 أن يحصل على ميزة النسخ الإحتياطي وإستعادة النسخ الإحتياطي بسلاسة دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع.

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