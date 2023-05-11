تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تحديث Android 14 يتوفر لعدد 9 من الهواتف الذكية #I/O 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمر Google I/O 2023 عن دفع الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14 لعدد 9 من الهواتف الذكية.

بدأت شركة جوجل اليوم في دفع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 14 لإصدارات الشركة المتوافقة من هواتف Pixel، كما قدمت جوجل الإصدار التجريبي الأول لهواتف Nothing Phone (1)، وOnePlus 11 و vivo X90 Pro وiQOO 11 وRealme GT 2 Pro وXiaomi 13 Pro وXiaomi 13 و أيضاً Xiaomi 12T وOppo Find N2 Flip.

من جانب أخر توضح جوجل أن الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14 قد يتضمن بعض الأخطاء أو الثغرات التي قد تعيق تجربة المستخدم.

أيضاً يأتي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل في هواتف Nothing Phone (1) وOnePlus 11 وvivo X90 Pro وiQOO 11 وRealme GT 2 Pro وOppo Find N2 Flip بشكل خاص ببعض المشكلات الشائعة.

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