شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مفهوم "تطبيق كل شيء" الخاص بإيلون ماسك وهل سينفذه بتويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف سيبدو تطبيق "كل شيء" الذى تحدث عنه إيلون ماسك من قبل وهل يعمل على تنفيذه في منصة تويتر الآن، حتى يمكننا أن نفهم أكثر عن هذا المفهوم، نعرض أحد الأمثلة القريبة من هذا الأمر، وهو منصة WeChat الصينية الناجحة، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل في الغرب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت WeChat كمنصة مراسلة مشابهة لتطبيق واتس آب، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين شبكة إنترنت مصغرة داخل تطبيق واحد، مما يسمح للمستخدمين بفعل كل شيء بدءًا من مشاركة المنشورات على غرار وسائل التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء، إلى الحصول على الأخبار، وإجراء مدفوعات الهاتف المحمول، وحجز المطاعم والطلب وسيارات الأجرة.

على الرغم من نجاح WeChat في آسيا، قال خبير وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، إنه غير مقتنع بأن ماسك يمكن أن يجعله يعمل في الغرب، مضيفا: "سأصدق ذلك عندما أراه".

هل يمكن أن يشكل تويتر جزءًا من تطبيق شامل يتيح لك شراء السلع والدردشة مع الأصدقاء والحصول على تحديثات الأخبار وحجز سيارة أجرة وما إلى ذلك؟ ربما.

قالت لورا بترون، المحللة الرئيسية في GlobalData، "لقد فهم ماسك بحق أن التطبيقات الشاملة هي مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن التحديات تنتظرنا.

ربما كان لديه نموذج WeChat في الاعتبار، والذي يوفر بوابة للوصول إلى خدمات الإنترنت المختلفة، من الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية إلى الخدمات المالية.

مع وجود أكثر من 2.9 مليار مستخدم نشط شهريًا، كان يُنظر إلى Facebook على أنه أفضل مرشح ليصبح أول تطبيق شامل في الغرب، لكن خططه لإنشاء عملة مشفرة تكافح من أجل الانطلاق وشركته الأم، ميتا، تطاردها الجهات التنظيمية بسبب المشاكل العديدة التي تحيط بها.

لكن تويتر أيضا هو نظام أساسي أصغر ولا يستفيد من تأثيرات الشبكة بنفس القدر مثل Facebook و WeChat، لذلك، قد يكون من الأصعب على تويتر استخدام مجموعات البيانات والتوسيع للتوسع في أسواق جديدة وتقديم نطاق أوسع من الخدمات.

قال باولو بيسكاتور، المحلل التكنولوجي في PP Foresight، إن فكرة التطبيق الشامل ليست جديدة، لكنها ضرورية للغاية.

عادةً ما يكون لدى المستخدمين اليوم عدد قليل من التطبيقات لكل فئة (الفيديو والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والخدمات المصرفية) على سبيل المثال لا الحصر؛ هناك بالطبع المزيد".

يشعر الناس الآن بالإحباط بشكل متزايد بسبب عدد كبير من التطبيقات التي أدت إلى تجربة كارثية، وسيؤدي استخدام كل شيء فى وجهة واحدة إلى زيادة المشاركة.