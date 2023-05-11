تكنولوجيا: لعبة Call of Duty 2023 قد تصل في وقت ما في شهر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن الموعد المحتمل لإطلاق لعبة Call of Duty 2023. كانت هناك بعض الشائعات التي ألمحت إلى موعد إطلاق آخر، والآن يبدو أنه سيتم الإعلان عن اللعبة في النصف الثاني من هذا العام.

وفقًا لتوم هندرسون من Insider Gaming، فقد كشفت المصادر أنه سيتم الإعلان عن 2023 COD في وقت ما في بداية شهر أغسطس. ولسوء الحظ، لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص هذه اللعبة القادمة.

قد يكون هناك حدث مخصص مثل COD NEXT، وهي الطريقة التي تم بها الكشف عن Modern Warfare 2. اعتبارًا من الآن، يُعتقد أنه سيتم إطلاق اللعبة الجديدة في حوالي 1 أغسطس. وإذا كان الجدول الزمني لإطلاق اللعبة صحيحًا، فيبدو أنه من المحتمل ألا يتم الكشف عن Call of Duty 2023 خلال حدث PlayStation Showcase في وقت لاحق من هذا الشهر.

أشارت الشائعات إلى أن أحدث لعبة COD يمكن أن تكون ببساطة خليفة للعبة COD Modern Warfare 2 ومن المرجح أن يطلق عليها اسم Modern Warfare 3. هذا العنوان سيتم تطويره بواسطة Sledgehammer Games. وأشارت هذه التقارير السابقة إلى أن أول عطلة نهاية أسبوع تجريبية ستبدأ في 6 أكتوبر لوحدات تحكم PlayStation، مع الإعلان عن الإصدار الكامل لأجهزة Xbox و PlayStation والكمبيوتر الشخصي في 10 نوفمبر 2023.

المصدر

اعلان





