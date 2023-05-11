شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vast و SpaceX تخططان لإطلاق أول محطة فضاء تجارية فى عام 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركة أخرى تتسابق لإطلاق أول محطة فضاء تجارية حيث تتشارك Vast مع SpaceX لإطلاق محطتها Haven-1 في أقرب وقت في أغسطس 2025، وفقا لتقرير engadget.

وسيحمل صاروخ Falcon 9 المنصة إلى مدار أرضي منخفض ، مع مهمة متابعة Vast-1 باستخدام Crew Dragon لجلب أربعة أشخاص إلى Haven- 1 لمدة تصل إلى 30 يومًا، وتجري Vast الحجوزات للطاقم بهدف المشاركة في الأعمال العلمية أو الخيرية، وتمتلك الشركة خيار مهمة SpaceX الثانية المأهولة.

وتعتبر Haven-1 غير نسبيًا حيث إنها ليست أكبر بكثير من كبسولة SpaceX ، وهي مخصصة أساسًا للعلم والتصنيع المداري على نطاق صغير للأشخاص الأربعة الذين يرسوون.

ويأمل فاست في جعل Haven-1 مجرد وحدة واحدة في محطة أكبر، ويمكنه محاكاة جاذبية القمر عن طريق الدوران.

وتشير TechCrunch إلى أن هدف 2025 طموح وقد يشهد فوزًا كبيرًا على المنافسين المعروفين لنشر محطة فضائية خاصة.

ولا يتوقع Blue Origin من Jeff Bezos إطلاق Orbital Reef حتى النصف الثاني من العقد، و لا تتوقع Voyager و Lockheed Martin و Nanoracks تشغيل منشأة Starlab الخاصة بهم قبل عام 2027، وتمتلك شركة Axiom أفضل فرصة لإطلاق Vast مع خطة إقلاع مقررة في أواخر عام 2025.

وليس هناك ما يضمن أن أيًا من هذه الجداول الزمنية سيصمد نظرًا لتحديات وتكاليف بناء موطن مداري - يجب أن تكون هذه مركبة آمنة تدعم البشر بشكل مريح لفترات طويلة، وليس فقط مدة إطلاق الصاروخ.

ومع ذلك، يشير هذا إلى أن المحطات تمثل المرحلة الرئيسية التالية لرحلات الفضاء الخاصة بعد الرحلات السياحية والقمرية.