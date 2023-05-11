تكنولوجيا: شاومي تطلق Smart Camera 3 PTZ بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل ودقة 3K والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي كاميرا أمنية جديدة في الصين، والتي يُطلق عليها رسميًا اسم Xiaomi Smart Camera 3 PTZ. وكما يوحي الاسم، تدعم هذه الكاميرا وظائف التحريك والإمالة والتكبير/التصغير.

والأهم من ذلك هو أنها أول كاميرا ذكية من شاومي بمستشعر 5 ميجابكسل. وبالتالي، فهي تدعم دقة تصل إلى 3K.

يصل سعر الكاميرا إلى 249 (أي حوالي 35 دولارًا) وهي معروضة للبيع بالفعل، لكن لا توجد كلمة رسمية حول التوفر العالمي حتى الآن.

يتم تشغيل Xiaomi Smart Camera 3 PTZ بواسطة شريحة أمان Mijia MJA1 مع دعم التشفير، ولديها زاوية عرض أفقية 360 درجة وزاوية عرض عمودية 109 درجة.

يتيح المستشعر 5 ميجابكسل جودة صورة 3K أي 2960 × 1666 بكسل، ويرافق المستشعر 8 مصابيح فوق بنفسجية لرؤية ليلية أوضح.

يمكن للكاميرا اكتشاف البشر باستخدام الذكاء الاصطناعي وحتى متابعتهم، وتتم معالجة هذا محليًا على الجهاز. ومع ذلك، فإن ميزة التعرف على الوجوه تتطلب خدمة السحابة.

يمكن للمستخدمين مشاركة الجهاز مع أفراد عائلاتهم، ويمكن الوصول للكاميرا من قبل لما يصل إلى ثلاثة أشخاص في نفس الوقت. كما ان هناك دعم للصوت ثنائي الاتجاه، ويمكن للكاميرا التقاط الأصوات البشرية من مسافة تصل إلى 8 أمتار.

يدعم الجهاز شبكة WiFi مزدوجة النطاق ويمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بترميز H.265 لاستهلاك مساحة تخزين أقل. كما انها تدعم بطاقة MicroSD بسعة تصل إلى 512 جيجابايت ويمكن للمستخدمين اختيار التخزين السحابي أو التخزين الشبكي.

ومثل أي منتج منزلي ذكي من شاومي، تستخدم كاميرا Xiaomi Smart Camera 3 PTZ منصة Mijia. ولكن إذا وصلت إلى الأسواق العالمية، فمن المفترض أن تكون متوافقة مع Google Assistant و Amazon Alexa.

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