شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يستطيع روبوت الدردشة ChatGPT اجتياز امتحان جامعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الدراسة لاجتياز امتحانات الكلية تجربة مرهقة، ولكن ماذا لو كان بإمكان ChatGPT كتابة أوراقك من أجلك؟ هذا هو السؤال الذي طرحه الباحثون في جامعة باث في المملكة المتحدة، وقد تفاجئك النتائج التي توصلوا إليها.

وفقًا لتقرير صادر عن BBC، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT تتفوق في مهام معينة، أشار جيمس فيرن، المحاضر في جامعة باث، إلى أن "أسئلة الاختيار من متعدد، على سبيل المثال ChatGPT ستتعامل مع هذه الأسئلة بشكل جيد للغاية. بالتأكيد لم نكن نتوقع أن يكون أداءه جيدًا كما فعل ... لقد كان يقترب من 100% صحيح ".

كانت هناك إشارات تدل على أن الورق الذي أنتجته لم يصنعه دماغ بشري.

كافح ChatGPT مع أسئلة أكثر تعقيدًا تتطلب درجة من الإبداع بدلاً من مجرد استرجاع الحقائق أو الانتقاء من خيارات متعددة.

حتى أن الشات بوت اخترع أوراقًا أكاديمية مزيفة ثم استشهد بها في إجابته.

في حين أن أسماء المؤلفين والمجلات كانت صحيحة، فإن المقالات المذكورة ببساطة لم تكن موجودة، مما يسهل على الفاحصين اكتشافها بمجرد فحص سريع.

على الرغم من أن ChatGPT يمكنه إنتاج إجابات مقنعة في العديد من السياقات المختلفة، فإن كتابة أطروحة الكلية الخاصة به يبدو أنها خطوة بعيدة جدًا في الوقت الحالي.

ومع ذلك فإن المستقبل الأكاديمي لـ ChatGPT ليس في حالة يرثى لها تمامًا.

تعتقد جيليان كيجان ، وزيرة التعليم في المملكة المتحدة ، أنها "تُحدث فرقًا في المدارس والجامعات بالفعل"، وأنها يمكن أن تقدم المساعدة للمعلمين عندما يتعلق الأمر بتخطيط الدروس وتصحيحها.

يمكن أن يساعد الطلاب أيضًا على البدء في المهام وتوليد الأفكار التي يمكنهم بعد ذلك التوسع فيها.

في حين أنه قد لا يكون قادرًا على الإجابة بشكل صحيح على أوراق الامتحان، فإنه يمكن على الأقل توفير نقطة انطلاق لمزيد من البحث.

على أي حال لن تختفي ChatGPT، وسيتعين على الجامعات والكليات في جميع أنحاء العالم التكيف معها، حيث يوجد لديها الكثير من الإمكانات لتحسين الإنتاجية في المستقبل، وتقوم الكليات بالفعل بتعليم الطلاب كيفية استخدامها لتحسين مخرجاتهم.

ولكن في حين أنه من غير المرجح أن يتم منح ChatGPT درجة علمية في أي وقت قريب، إلا أن احتمال إساءة استخدامها لا يزال حقيقيًا للغاية.

حذر مؤسس شركة آبل، ستيف وزنياك، من أن برامج الدردشة الآلية يمكن أن تجعل عمليات الاحتيال أكثر واقعية، وكان جزءًا من مجموعة من قادة التكنولوجيا البارزين الذين وقعوا خطابًا مفتوحًا في مارس يدعو إلى التوقف مؤقتًا عن تطوير برامج الدردشة الإضافية.

وقال إن مستقبل ChatGPT غير مؤكد إلى حد كبير، ولكن لا شك أنه يدرس في الكليات والجامعات في جميع أنحاء الأرض.