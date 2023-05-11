تكنولوجيا: وجد ان تطبيق واتسآب يقوم باستخدام الميكروفون بشكل مستمر في الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار السنوات القليلة الماضية، قامت جوجل بتحسين إجراءات الخصوصية والأمان بشكل كبير على نظام أندرويد. ويمكنك الآن التحقق من التطبيق الذي يمكنه الوصول إلى الكاميرات والميكروفونات والموقع والمزيد، كل ذلك في مكان واحد مع إمكانية إلغاء الوصول على الفور. يمكنك أيضًا الاطلاع على المخطط الزمني للاستخدام للتأكد من عدم وجود أي وصول غير مصرح به أو مريب.

علاوة على ذلك، يعرض نظام أندرويد الآن مؤشرات العرض عندما يستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون، فسترى نقاطًا خضراء صغيرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

وفي الأسابيع الأخيرة، لاحظ العديد من المستخدمين أن النقطة الخضراء تظل ثابتة على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد حتى في حالة عدم استخدام الكاميرا أو الميكروفون بشكل نشط. وعند التحقق من لوحة معلومات الخصوصية، وجدوا أن WhatsApp يستخدم الميكروفون طوال الوقت.

حتى إذا لم يكن التطبيق قيد الاستخدام أو قيد التشغيل في الخلفية، فإنه لا يتوقف عن استخدام الميكروفون. وتُظهر لقطات الشاشة التي شاركها المستخدمون المتأثرون استخدامًا مستمرًا للميكروفون لعدة دقائق في تتابع سريع.

ويبدو أن هذه المشكلة موجودة منذ بضعة أسابيع الآن. وقام الأشخاص في Piunikaweb بتجميع تقارير المستخدمين التي يعود تاريخها إلى أواخر مارس. ويبدو أن هواتف Google Pixel و Samsung Galaxy هي الأكثر تضررًا، على الرغم من أن المشكلة قد تكون موجودة على أجهزة من علامات تجارية أخرى أيضًا.

وبالنسبة للبعض، فقد أوقف التحديث الأخير لتطبيق WhatsApp هذا التصرف المرئي ولكن البعض الآخر لازالوا على ذلك. وفي غضون ذلك، ألقت الشركة باللوم على جوجل في المشكلة، إذ قالت أن تطبيق المراسلة لا يستخدم الميكروفون في الخلفية. ويعرض خطأ أندرويد المعلومات الموجودة على لوحة معلومات الخصوصية بشكل غير صحيح.

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