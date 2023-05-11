شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تطلق رحلتها بطاقم إلى حافة الفضاء نهاية مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Virgin Galactic لأول رحلة بطاقم لها منذ ما يقرب من عامين، و أعلنت شركة السياحة الفضائية أنها ستطلق طاقم Unity 25 إلى الفضاء في وقت لاحق من شهر مايو الجارى لكنها لم تحدد موعدًا محددًا، وفقا لتقرير theverge.

رحلة الفضاء القادمة هي "التقييم النهائي لنظام الرحلات الفضائية الكامل وتجربة رواد الفضاء" قبل أول رحلة تجارية لشركة Virgin Galactic المخطط لها في نهاية يونيو، ويمثل Unity 25 رحلة الفضاء الخامسة للشركة وستطلق أربعة موظفين من Virgin Galactic - Beth Moses و Luke Mays و Jamila Gilbert و Christopher Huie - إلى حافة الفضاء.

كما هو الحال مع الرحلات الفضائية الأخرى لشركة Virgin Galactic ، سيتضمن هذا الإطلاق استخدام مركبتين: VSS Unity و VMS Eve. في حين أن VSS Unity هي الطائرة الفضائية التي تعمل بالطاقة الصاروخية والتي تأوي ركاب Virgin Galactic ، فإن VMS Eve هي السفينة الأم التي تحمل الوحدة إلى الفضاء، وعندما يصل الاثنان إلى حوالي 50000 قدم من الارتفاع ، تسقط حواء الوحدة قبل أن تشق الطائرة الفضائية طريقها إلى الفضاء دون المداري ، مما يسمح للركاب بتجربة لحظات قليلة من انعدام الوزن وهم ينظرون إلى الأرض من فوق.

وتمت آخر رحلة فضائية لشركة Virgin Galactic في يوليو 2021 وكان على متنها الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن ريتشارد برانسون، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين. بينما كانت الرحلة ناجحة ، كانت السنوات القليلة الماضية مليئة بالمطبات منذ ذلك الحين، مع استمرار شركة Virgin Galactic في خسارة الأموال وإفلاس شركة إطلاق الأقمار الصناعية الشقيقة، Virgin Orbit ، في أبريل.

وتتنافس Virgin Galactic مباشرة مع Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس وتتقاضى 450 ألف دولار مقابل مقعد على متن طائرتها الفضائية، وإذا سارت الأمور على ما يرام في وقت لاحق من هذا الشهر وأثناء رحلة الفضاء التجارية الأولى ، فقد تتمكن الشركة من البدء في تغيير الأمور.