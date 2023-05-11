شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تغلق إنشاء أحداث مخصصة فى الواقع للافتراضى بشكل مفاجئ.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta أنها لن تسمح لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون Horizon Worlds Social VR بعمل أحداث مخصصة بعد الآن ، وذلك كجزء من ملاحظات تحديث النظام الأساسي v109 ، ويعتبر القرار إغلاق مفاجئ لميزة كان بعض المبدعين يأملون أن تشهد يومًا ما تحسينات، وفقا لتقرير theverge.

وفي مارس، نشرت قصة عن منشئي Horizon Worlds الذين يديرون ناديًا كوميديًا في الواقع الافتراضي، والمسرح المجهول، وكيف نظموا احتجاجًا على الواقع الافتراضي على معالجة Meta للأحداث على المنصة واعترض المتظاهرون على التغييرات التي جعلت الأحداث التي ينظمها المجتمع أكثر صعوبة في العثور عليها، مما يشكل مشكلة بالنسبة لعروض النادي المجدولة بانتظام، والطريقة التي أعطت Meta مزيدًا من الأهمية للأحداث البارزة التي تضم نجومًا كبار مثل كاري أندروود.

وتضع Meta التغيير على أنه إغلاق لميزة لا تفي بمعاييرها، وكتبت Meta في تحديثها v109 : "نظرًا لأننا أعدنا تركيز تطورنا في Worlds نحو تحسين الجودة الشاملة للمنصة، فقد استغرقنا وقتًا لإعادة النظر أيضًا في بعض الميزات القديمة التي لا ترقى إلى مستوى معايير الجودة المتجددة لدينا"

واتخذنا القرار الصعب بإيقاف أداة إنشاء الأحداث في Worlds ، وأشار Meta أيضًا إلى أنه "من الواضح أن نظام الأحداث الحالي لدينا لا يفي باحتياجات مجتمعنا ككل.